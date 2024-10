Η Νότιγχαμ Φόρεστ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 900.000 ευρώ για σχόλια κατά της διαιτησίας

Η Νότιγχαμ Φόρεστ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 900.000 ευρώ από την αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για αναρτήσεις στα social media, μετά τον περσινό αγώνα απέναντι στην Έβερτον. Έφεση θα γίνει από την ομάδα για την απόφαση.

Τσουχτερό πρόστιμο επιβλήθηκε στην Νότιγχαμ Φόρεστ από την FA (αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία), με τους «reds» να πρέπει να πληρώσουν 900.000 ευρώ, για μια ανακοίνωση που είχαν βγάλει την περασμένη σεζόν και στην οποία κατηγορούσαν τον διαιτητή του αγώνα με την Έβερτον.

Η Φόρεστ είχε εκφράσει με έντονο τρόπο τα παράπονα της, με την FA να τιμωρεί παραδειγματικά τον σύλλογο, καθώς θεώρησε πως η κίνηση αυτή είναι ανάρμοστη και δεν συνάδει με τους νόμους και τους κανόνες του πρωταθλήματος.

Nottingham Forest have been fined £750,000 and warned for misconduct in relation to comments posted on social media after their Premier League game against Everton on Sunday 21 April.



