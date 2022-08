Ακόμα μία σημαντική μεταγραφική κίνηση είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Νότιγχαμ Φόρεστ. Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία επέστρεψε φέτος στην Premier League, έκλεισε τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ.

Ασταμάτητη είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι. Η αγγλική ομάδα έκλεισε και τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ για ένα ποσό που ξεπερνάει τα 40.000.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει η Telegraph, υπάρχει συμφωνία της Νότιγχαμ με τον 22χρονο επιθετικό μέσο, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Γουλβς έως το 2024. Το δημοσίευμα αναφέρει πως τις επόμενες ώρες θα επισημοποιηθεί το deal.

Τη φετινή χρονιά, ο Γκιμπς-Γουάιτ ήταν βασικός στα δύο παιχνίδια της Γουλβς κόντρα στη Λιντς και τη Φούλαμ.

Nottingham Forest are closing on Morgan Gibbs-White deal, agreement in place – £35m plus add ons as per @JPercyTelegraph. Personal terms agreed weeks ago. 🚨🌳 #NFFC



He’s always been priority target for Forest and deal’s now set to be signed. pic.twitter.com/tYYKXz8qHw