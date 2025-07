Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε τον Ντουέιν Μπέικον

Η Ντουμπάι BC δεν σταματάει να εντυπωσιάζει με τις μεταγραφικές της κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν, η οποία θα τη βρει να αγωνίζεται στην Euroleague.

Ακόμα μία σπουδαία μεταγραφή ολοκλήρωσε η Ντουμπάι BC. Η “σταχτοπούτα” της Euroleague ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντουέιν Μπέικον, ο οποίος στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Tην περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Αμερικανός φόργουορντ εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του στη Ζενίτ και επιστρέφει στην Euroleague, όπου είχε αγωνιστεί στο παρελθόν τόσο με το τριφύλλι όσο και με τη Μονακό.

Welcome to your new home, Dwayne pic.twitter.com/lEsdu9z0OD