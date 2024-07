Η Ολυμπιακή Φλόγα στο Ολυμπιακό Χωριό λίγες ώρες πριν την Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024

Ο Τόμας Μπαχ ήταν ένας από τους λαμπαδηδρόμους, που μετέφεραν την Ολυμπιακή Φλόγα στο Ολυμπιακό Χωριό που βρίσκεται στο Παρίσι, λίγες ώρες πριν την Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024.

Η Ολυμπιακή Φλόγα διανύει τα τελευταία της λίγα χιλιόμετρα, πριν… επιστρέψει στις όχθες του Σηκουάνα για την Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024.

Ξεκινώντας το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία στις 16 Απριλίου και φτάνοντας με το τρικάταρτο ιστορικό ιστιοφόρο «Belem» στη Μασσαλία στις 8 Μαίου, η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε τη διαδρομή της σε όλη τη Γαλλία και τα υπερπόντια εδάφη της, “περιπλανήθηκε” στους δρόμους του Σεν Ντενί (Saint-Denis), πέρασε από τη Βασιλική του Άγιου Διονύσιου (στο Σεν Ντενί) και τη συνοικία Πλεγιέ (Pleyel) και έφτασε στην “καρδιά” του Ολυμπιακού Χωριού.

Ανάμεσα στους διάσημους λαμπαδηδρόμους της τελευταίας ημέρας και ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του στην “έδρα” των αθλητών.

The Olympic Torch Relay passes through the Olympic Village, and an iconic group of legendary athletes hand over the Olympic flame to IOC President Thomas Bach.



