“Είναι η πιο οδυνηρή ήττα της καριέρας μου” είπε μεταξύ άλλων η δακρυσμένη Ονς Τζμαπέρ, αμέσως μετά το χαμένο της τελικό στο Wimbledon.

Η Ονς Τζαμπέρ δεν κατάφερε να σηκώσει ένα Grand Slam, ούτε στην τρίτη της συμμετοχή σε “μεγάλο” τελικό. Η Τυνησία ηττήθηκε με 2-0 σετ από την Μαρκέτα Βοντρούσοβα στον τελικό του Wimbledon και απέτυχε για μια ακόμα φορά να γίνει η πρώτη γυναίκα αραβικής καταγωγής που θα σηκώσει ένα Major τουρνουά.

Δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του τελικού και έχοντας πρώτα συγχαρεί την Τσέχα θριαμβεύτρια του αγώνα, η Ονς Τζαμπέρ πήγε στον πάγκο της και.. πλάνταξε στο κλάμα, κρύβοντας το πρόσωπό της με μια πετσέτα.

Η Τυνησία δεν μπόρεσε να κρύψει τα δάκρυά της ούτε όταν πήρε το τρόπαιο του φιναλίστ του Wimbledon από την Κέιτ Μίντλετον. Η Τζαμπέρ ήταν συγκινημένη και στις δηλώσεις της, σχολιάζοντας μάλιστα πως δεν θα βγει καλή στις φωτογραφίες.

Αφού συνεχάρη την Βοντρούσοβα, η Τζαμπέρ χαρακτήρισε την ήττα της ως την πιο οδυνηρή στην καριέρα της, ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την στήριξη και -εμφανώς συγκινημένη- υποσχέθηκε ότι την επόμενη φορά θα τα καταφέρει.

“We’re going to make it one day, I promise you”@Ons_Jabeur speaks after her #Wimbledon final defeat to Marketa Vondrousova pic.twitter.com/4OWGoBANUc