Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρη την ομάδα μπάσκετ για την πρόκριση στο Final 4 της Euroleague

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 63-59 στο πέμπτο παιχνίδι των πλέι οφ και προκρίθηκε στο Final 4 της Euroleague, για μία ακόμη φετινή επιτυχία των Πειραιωτών, που περιμένουν πλέον και την πρόκριση της ποδοσφαιρικής ομάδας στον τελικό του Conference League.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν ξέχασε όμως την ομάδα μπάσκετ και έσπευσε να τη συγχαρεί για τη μεγάλη πρόκριση στο Final 4 της Euroleague, όπου και θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο.

Σε ανάρτησή της στα social media, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έγραψε χαρακτηριστικά τα εξής: «Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague!».

Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague! / Congratulations to @Olympiacos_BC for qualifying to the Final Four of the @EuroLeague! 🔴⚪️

