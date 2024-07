Η Πάουλα Μπαντόσα απέκλεισε την Ντάρια Κασάτκινα και ξέσπασε σε κλάματα στο Wimbledon – Η αγκαλιά με τον Στέφανο Τσιτσιπά

Η Πάουλα Μπαντόσα πήρε μία μεγαλειώδη πρόκριση στο Wimbledon και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της μετά το τέλος του αγώνα με την Ντάρια Κασάτκινα.

Έχοντας επιστρέψει στη δράση μετά από μία σειρά τραυματισμούς, η Πάουλα Μπαντόσα έκανε μεγάλη έκπληξη στο Wimbledon με τη νίκη της με 2-1 σετ [7-6(6), 4-6, 6-4], επί της Κασάτκινα, η οποία και βρίσκεται στο Νο16 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά ξέσπασε σε κλάματα στο τέλος του αγώνα και έδειξε την πίεση από τα προβλήματα που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια στην καριέρα της.

What. It. Means 🥹@paulabadosa comes through an epic contest against Kasatkina 7-6(6), 4-6, 6-4 to advance to the second week! 👏#Wimbledon pic.twitter.com/NimwsippDu