Την ιδιαίτερη φανέλα με την οποία θα αγωνιστεί τη σεζόν 2020-21 αποκάλυψε η Παρί Σεν Ζερμέν η οποία συμπληρώνει 50 χρόνια από την ίδρυσή της.

Την προετοιμασία των εορτασμών για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της, που θα συμπληρωθούν την επόμενη σεζόν, έχει ξεκινήσει να σχεδιάζει η Παρί Σεν Ζερμέν. Οι ιθύνοντες; της ομάδας αποκάλυψαν σήμερα (21/7) την φανέλα που θα φορέσει η ομάδα την επόμενη σεζόν, με αυτή να έχει έντονα ρετρό στοιχεία.

“Δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια ιστορίας της Παρί από το να επιστρέψουμε σε αυτή την ιστορική φανέλα”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του κλαμλ, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί.

