Η Παρί ετοιμάζει τα συμβόλαια για Ποτσετίνο

Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Τούχελ φεύγει και ο Ποτσετίνο έρχεται.

«Φωτιά» πήρε ο πάγκος της Παρί Σεν Ζερμέν αυτές τις γιορτινές ημέρες. Η διοίκηση της ομάδας πήρε την απόφαση να απολύσει τον Τόμας Τούχελ και φαίνεται πως τα… βρήκε με τον αντικαταστάτη του.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Παρί Σεν Ζερμέν, με τις δυο πλευρές να δίνουν τα χέρια. Μάλιστα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές βρίσκονται στη διαδικασία της ετοιμασίας των συμβολαίων που θα υπογραφούν.

Θυμίζουμε πως ο Ποτσετίνο είναι άνεργος περισσότερο από έναν χρόνο, μετά και τη λύση της συνεργασίας του με την Τότεναμ.

Mauricio Pochettino has reached an agreement with Paris Saint-Germain, confirmed. Now it’s time to prepare the contracts, sort out the last details [as the choice of the techincal staff] and sign.



Here-we-go soon! The new era is starting 🇫🇷🤝 #PSG #Pochettino https://t.co/VVEGCphwBB