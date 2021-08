Σύμφωνα με την «AS», η Παρί Σεν Ζερμέν κάνει μια “τρελή” σκέψη, αφού θέλει να δει συμπαίκτες στο “Παρκ Ντε Πρενς” τους Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο και Νεϊμάρ.

Σκέφτεστε μια τέτοια επιθετική τριάδα; Σύμφωνα με την «AS» η Παρί Σεν Ζερμέν εξετάζει το ενδεχόμενο να έχει από το καλοκαίρι του 2022 μια “λαμπερή” επιθετική γραμμή, με τους Λιονέλ Μέσι, Νεϊμάρ και… Κριστιάνο Ρονάλντο.

Όπως αναφέρεται, οι Παριζιάνοι θα χάσουν την επόμενη σεζόν τον Κιλιάν Μπαπέ (θέλει να πάει στην Ρεάλ Μαδρίτης). Έτσι, σκέφτονται να αντικαταστήσει τον Γάλλο επιθετικό με τον Κριστιάνο Ρονάλντο (θα τελειώνει τότε το συμβόλαιο με την Γιουβέντους).

