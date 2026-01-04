«Η Παρτίζαν αποφασίζει για Ταϊρίκ Τζόουνς – Ο παίκτης έχει συμφωνήσει με Μακάμπι» γράφουν στο Ισραήλ

Το σίριαλ με το μπασκετικό μέλλον του Ταϊρίκ Τζόουνς συνεχίζεται και η Παρτίζαν καλείται να αποφασίσει μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2026 σε ποια ομάδα θα παραχωρήσει τον Αμερικανό σέντερ, με τον Ολυμπιακό να θέλει να τον κάνει δικό του.

Όπως όμως αναφέρει το ισραηλινό “Sport5”, ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ έχει συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους συμβολαίου με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, παρά το ενδιαφέρον από Ολυμπιακό και Ντουμπάι BC.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πιέζει να αποχωρήσει από την Παρτίζαν. Το βράδυ του Σαββάτου (03.01.2026) ήταν στην αποστολή της για τον αγώνα με την Τσάτσακ, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου από τον Ζοάν Πενιαρόγια.

Θυμίζουμε ότι για να μετακινηθεί ένας παίκτης από μια ομάδα Euroleague σε άλλη που αγωνίζεται στη διοργάνωση, θα πρέπει να αποχωρήσει από το σύλλογο που ανήκει ως τη Δευτέρα στις 19:00. Αν παρέλθει η συγκεκριμένη προθεσμία και ο Τζόουνς (ή οποιοσδήποτε παίκτης) παραμένει στο ρόστερ της ομάδας του για την Ευρωλίγκα, δεν μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη της διοργάνωσης.

Όποιος παίκτης απεγγραφεί εντός προθεσμίας, μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη ομάδα Euroleague ως τις 25 Φεβρουαρίου.