Η Premier League σαρώνει την Ευρώπη με ομάδες στα ημιτελικά των τριών διοργανώσεων της UEFA

Ένα 24ωρο μετά την ολοκλήρωση των προημιτελικών του Champions League, βγήκαν και τα “εισιτήρια” για τις ομάδες που θα αγωνιστούν στους “4” σε Europa και Conference League. Συνολικά, 12 ομάδες βρίσκονται στα ημιτελικά των θεσμών της UEFA, με τις αγγλικές ομάδες να κρατάνε ψηλά τη… σημαία της Premier League!

Η Άρσεναλ είναι η μοναδική εκπρόσωπος της Premier League στα ημιτελικά του Champions League, έχοντας μπροστά της την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στο Europa League θα υπάρχει σίγουρα αγγλικός σύλλογος στον τελικό, αφού Νότιγχαμ Φόρεστ και Άστον Βίλα κοντράρονται στον έναν από τους δυο ημιτελικούς.

Τέλος, στο Conference, η Κρίσταλ Πάλας βρίσκεται στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης και καλείται να αποκλείσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Οι ημιτελικοί στο Champions League

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ

Οι ημιτελικοί στο Europa League

Μπράγκα – Φράιμπουργκ

Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα

Οι ημιτελικοί στο Conference League

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας

Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασβούργο