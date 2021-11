Ο Τσάβι παρουσιάστηκε από την Μπαρτσελόνα κι έπιασε αμέσως δουλειά, με τους Καταλανούς να δημοσιεύουν τις πρώτες φωτογραφίες του.

Ο Τσάβι, φορώντας την μπλε φόρμα του προπονητή, έκανε την πρώτη του ομιλία στους ποδοσφαιριστές με στόχο να περάσει από νωρίς τη φιλοσοφία του στους παίκτες της Μπαρτσελόνα.

Ο Καταλανός τεχνικός επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του σε μία δύσκολη εποχή, θέλοντας να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, προκειμένου η Μπαρτσελόνα να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών.

Δείτε φωτογραφίες του Τσάβι από την προπόνηση της Μπαρτσελόνα:

👔 First day at the office pic.twitter.com/UlCRpT4Cgz