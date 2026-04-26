Η πρόβλεψη του Σάσα Βεζένκοφ για τις 4 ομάδες που θα προκριθούν στο Final Four της Euroleague

Ο Σάσα Βεζένκοφ κλήθηκε να κάνει προβλέψεις για το φετινό Final Four της Euroleague.

Ο νέος MVP της Euroleague δεν δίστασε να δώσει τις δικές του προβλέψεις για τις τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν στο Final Four της Αθήνας, με τον Σάσα Βεζένκοφ να πηγαίνει με τα φαβορί.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος φόργουορντ τόνισε ότι για το φετινό τρόπαιο θα παλέψουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε.

“Κατά την απόψη μου θα είμαστε εμείς, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρ και η Ρεάλ. Θα δούμε σε δύο εβδομάδες”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι τέσσερις ομάδες ήταν και στο Final Four της Euroleague το 2024, όταν ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το έβδομο ευρωπαϊκό του τρόπαιο.