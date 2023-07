Οι φήμες για τον Κιλιάν Εμπαπέ και τη Ρεάλ Μαδρίτης “οργιάζουν” τον τελευταίο καιρό και πλέον γίνεται λόγος ακόμη και για συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο ραδιοφωνικός σταθμό της Μαδρίτης «Cadena Ser», υποστηρίζει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει “κλειδώσει” το deal με τον Κιλιάν Εμπαπέ και μάλιστα αποκαλύπτει και λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι ο Γάλλος επιθετικός θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, με ετήσιες απολαβές της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ και ρήτρα στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Όλα αυτά φυσικά, αφότου μείνει ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν.

🚨 Real Madrid have already agreed personal terms on a contract with Kylian Mbappé for when he joins:



✍️ 5-year deal

🤑 50M-a-year salary

💰 €1BILLION release clause.



(Source: @La_SER) pic.twitter.com/VKfHwou8Qw