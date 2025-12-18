Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει τον Ναντίρ Ιφί

Ο Ναντίρ Ιφί πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις στη φετινή Euroleague με τη φανέλα της Παρί, οι οποίες δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με την AS, ο Γάλλος γκαρντ βρίσκεται στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης για τη νέα σεζόν. Υπενθυμίζεται, βέβαια, ότι οι Μαδριλένοι έχουν ακόμα τους Καμπάτσο, Μαλεντόν και Φελίς στον “1”.

«Η Ρεάλ είναι μία από τις ομάδες με το χαμηλότερο ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα στην EuroLeague. Σήμερα υποδέχεται την Παρί του Ναντίρ Ιφί , ένα από τα ονόματα που βρίσκονται στην ατζέντα των Μαδριλένων» αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ.

«Πρόκειται για έναν γκαρντ-φόργουορντ που ταιριάζει στις ανάγκες της Ρεάλ και βρίσκεται εδώ και καιρό στην ατζέντα της για την επόμενη σεζόν», προσθέτουν οι Ισπανοί.

Φέτος ο Ιφί μετράει 20.5 πόντους, 2.5 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ και 1.4 κλεψίματα σε 15 συμμετοχές στην Euroleague.