«Η Ρεάλ Μαδρίτης βλέπει τον Χρήστο Μουζακίτη ως τον επόμενο Λούκα Μόντριτς» σύμφωνα με την Defensa Central

Ο Χρήστος Μουζακίτης έχει ξεχωρίσει ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης και η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησής του από τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με ένα μεγάλο ρεπορτάζ της ισπανικής ιστοσελίδας, Defensa Central, ο Χρήστος Μουζακίτης βρίσκεται ψηλά στη μετεγγραφική λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία και φέρεται να τον θεωρεί τον επόμενο Λούκα Μόντριτς. Ο Ολυμπιακός περιμένει πάντως “μάχη” για την απόκτηση του 18χρονου μέσου το ερχόμενο καλοκαίρι και το δημοσίευμα επισημαίνει ότι θα χρειαστούν πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ρεπορτάζ για τον Μουζακίτη

“Η Ρεάλ παρακολουθεί στενά τον νεαρό και ταλαντούχο άσο του Ολυμπιακού, Χρήστο Μουζακίτη, με τον παίκτη να συνεχίζει να τραβάει την προσοχή των κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης, οι οποίοι διεκδικούν την υπογραφή του. Οι άνθρωποι του ελληνικού συλλόγου αντιλαμβάνονται ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να κρατήσουν για πολύ καιρό ακόμη στο δυναμικό τους τον Μουζακίτη με τέτοιο ενδιαφέρον από τόσες ομάδες και για αυτό έχουν ορίσει την τιμή των 40 εκατομμυρίων ευρώ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του χωρίς να έχουν διάθεση να δεχτούν κάποια προσφορά κάτω από αυτό το ποσό.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι είναι τόσο απαιτητικοί, καθώς γνωρίζουν πολύ καλά το ενδιαφέρον που έχει δημιουργήσει ο Μουζακίτης. Μπενφίκα, Πόρτο, Μίλαν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Ρεάλ φέρονται να διεκδικούν τις υπηρεσίες του και αυτό έχει συμβάλει στην αύξηση της τιμής που ζητά ο Ολυμπιακός.

Αν και η χρηματιστηριακή του αξία είναι 15 εκατομμύρια ευρώ, είναι σαφές ότι το κόστος μεταγραφής του θα ξεπεράσει κατά πολύ αυτό το ποσό. Επιπλέον, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, δίνοντας στον ελληνικό σύλλογο σημαντικό πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ρεάλ παρακολουθεί τον Μουζακίτη εδώ και αρκετό καιρό, καθώς τον βλέπει ως τον επόμενο Μόντριτς. Έναν ταλαντούχο παίκτη με την μπάλα στα πόδια του, ικανό να κινείται ανάμεσα στις γραμμές. Θα μπορούσε να φτάσει για να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Κροάτη το περασμένο καλοκαίρι.

Αν και μόλις 18 ετών, ο Μουζακίτης είναι ήδη ένα ταλέντο που έχει θαμπώσει την Ευρώπη με τις εμφανίσεις του. Είναι διεθνής Έλληνας και έχει καθιερωθεί στα πλάνα του Μεντιλιμπάρ. Έχει επίσης εμπειρία από το Champions League, έχοντας πρόσφατα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ.

Αλλά ήταν η περασμένη σεζόν στο Europa League όπου βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των διακριθέντων. Ενώ η ομάδα του δεν κέρδισε τον τίτλο, αυτό δεν τον εμπόδισε να κλέψει τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτό καταδεικνύει όχι μόνο το ταλέντο του αλλά και την πρόωρη ικανότητά του να κατακτά την κορυφή σε τόσο νεαρή ηλικία”.