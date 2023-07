Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, Σάκα Χίσλοπ, κατέρρευσε την ώρα που έκανε σχόλιο στην κάμερα του ESPN, λίγο πριν τη σέντρα του φιλικού ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μίλαν στις ΗΠΑ.

Ο 54χρονος Σάκα Χίσλοπ έχει αναλάβει χρέη σχολιαστή στο ESPN και κατέρρευσε on air πριν από την έναρξη του φιλικού μεταξύ της Μίλαν και της Ρεάλ στις ΗΠΑ.

Την ώρα που ο συμπαρουσιαστής του, Νταν Τόμας, έκανε ένα σχόλιο, ο παλαίμαχος τερματοφύλακας από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο σωριάστηκε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να υπάρξει πανικός στο συνεργείο του τηλεοπτικού σταθμού.

Scary scenes during the pregame show for AC Milan-R Madrid as Shaka Hislop collapsed. They’re saying he’s conscious and doing OK, but damn that’s intense. Hopefully nothing serious 🙏 pic.twitter.com/epyOxdLRsC