Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος δεν υπολογίζεται από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με την πορτογαλική ομάδα να πουλάει το καλοκαίρι τον διεθνή Έλληνα μέσο.

Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος δεν μπόρεσε να δείξει την αξία του στην πρώτη του σεζόν στην Πορτογαλία, με αποτέλεσμα να μην κερδίσει την εμπιστοσύνη των Πορτογάλων, οι οποίοι σχεδιάζουν να πουλήσουν τον 21χρονο μέσο το καλοκαίρι.

Ο Αλεξανδρόπουλος έχει αγωνιστεί μόλις σε τρεις αγώνες ως αλλαγή, γράφοντας 43 αγωνιστικά λεπτά και σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα «Record», η διοίκηση της Σπόρτινγκ επιθυμεί να παραχωρήσει τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Στον Παναθηναϊκό παρακολουθούν τις εξελίξεις στην υπόθεση του Αλεξανδρόπουλου, καθώς διατηρούν το 30% ως ποσοστό μεταπώλησης.

Sotiris is on the transfer list to be sold.



(Record) pic.twitter.com/dDCzTtaR6D