Η Stoiximan Μεγάλος Χορηγός στον πιο όμορφο αγώνα των Κυκλάδων!

Ο πιο όμορφος αγώνας των Κυκλάδων, το Andros Trail Race που διοργανώνεται στο μοναδικό νησί της Άνδρου το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Σεπτεμβρίου, απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους αθλητές, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά έως τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου.

Τέσσερις διαδρομές σπάνιας ομορφιάς, μέσα στην ιδιαίτερη φύση της Άνδρου, ενός νησιού που συνδυάζει μοναδικά την αύρα των Κυκλαδίτικων μελτεμιών και την άγρια ομορφιά ενός τοπίου που θυμίζει τη Στερεά Ελλάδα, περιμένουν να φιλοξενήσουν τους συμμετέχοντες αθλητές, διοργανωτές και εθελοντές σε ένα διήμερο που τιμά το αθλητικό ιδεώδες και διατηρεί τον σεβασμό του προς το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης με εκκίνηση το πλακόστρωτο δρομάκι της πλατείας του Όρμου Κορθίου ξενικά ο αγώνας ενός χιλιομέτρου για τους μικρούς αθλητές, ενώ την ίδια μέρα διοργανώνεται και ο Run & Hike – City Trail 5 χλμ., ένας αγώνας που συνδυάζει την ορειβασία και το ορεινό τρέξιμο, καθώς έχει και αυτός χαρακτήρα που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια.

Με το μαγευτικό τοπίο και την πρωινή δροσιά των μονοπατιών του νησιού, οι αθλητές της δεύτερης μέρας της διοργάνωσης θα τρέξουν στις δύο μεγαλύτερες διαδρομές του αθλητικού αυτού γεγονότος, στον Αγώνα 10 χλμ. κατά μήκος της Πεζοπορικής Διαδρομής Andros Route 5 και στη Μεγάλη αγωνιστική διαδρομή των 24 χλμ. ανάμεσα από παραδοσιακά μονοπάτια, τοπικούς οικισμούς, χωματόδρομο και άσφαλτο.

Η Stoiximan με την πληθώρα των συμμετοχών και χορηγιών σε μεγάλο αριθμό ερασιτεχνικών και επαγγελματικών αθλητικών διοργανώσεων, αλλά και την υποστήριξη μεμονωμένων αθλητών διεθνούς εμβέλειας, κάνει πράξη για ακόμα μια φορά το όραμά της και συμμετέχει ως Μεγάλος Χορηγός στο Andros Trail Race 2018. Επιπλέον, η Stoiximan Running Team, η πιο «δυνατή» ομάδα που συνεισφέρει και στηρίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε κάθε αθλητική διοργάνωση με πάθος για τον αθλητισμό, θα συμμετέχει και φέτος στον μοναδικό ορεινό αγώνα της Άνδρου, ενσαρκώνοντας και εκείνη το κεντρικό σύνθημα της Stoiximan «Είμαστε εδώ για τον αθλητισμό».

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Μεγάλης Χορηγίας της Stoiximan για το 3ο Andros Trail Race, ο κ. Πάνος Κωνσταντόπουλος, Διευθυντής Marketing και Επικοινωνίας της εταιρείας δήλωσε : «Τα τελευταία χρόνια έχουμε συμμετάσχει σε έναν μεγάλο αριθμό αθλητικών διοργανώσεων και έχουμε θέσει ως πραγματικό στόχο την στήριξη και ανάδειξη της ομορφιάς του μοναδικού ελληνικού τοπίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όταν υπάρχουν τέτοιου είδους δράσεις και διοργανώσεις που προάγουν και σέβονται την μοναδική ελληνική φύση στο πλαίσιο μιας ποιοτικής αθλητικής δραστηριότητας, εμείς δεν θα μπορούσαμε παρά να στηρίξουμε έμπρακτα τις προσπάθειες των ανθρώπων αυτών, που τόσο πολύ αγαπούν τον τόπο μας. Η χορηγία της εταιρείας μας στο Andros Trail Race ήταν μια φυσική συνέχεια της υποστήριξης που είχαμε δείξει στην διοργάνωση τα προηγούμενα χρόνια, και μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους με την βασική φιλοσοφία του αγώνα : “Δώσε Ρυθμό”. Σας περιμένουμε, λοιπόν, όλες και όλους σε αυτό το μοναδικό ραντεβού χαράς, προσπάθειας και αθλητισμού στην πανέμορφη Άνδρο για να αποδείξουμε όλοι μαζί πως ο συνδυασμός της ελληνικής ομορφιάς και της ελληνικής ψυχής είναι κάτι που όλοι μας αξίζει να στηρίζουμε».

Το 3ο Andros Trail Race με Μεγάλο Χορηγό τη Stoiximan, την κορυφαία ελληνική εταιρεία στοιχηματισμού στο διαδίκτυο, σας περιμένει να συμμετάσχετε σε έναν αγώνα με πολυδιάστατο χαρακτήρα πολιτισμού και αθλητισμού, με τις παράλληλες εκδηλώσεις του ATR Adventures, ενός ζωντανού παιχνιδιού δράσης, γρίφων και μυστηρίων κατά μήκος του μοναδικού πεζοπορικού δικτύου της Άνδρου, καθώς και να δώσετε τον δικό σας ρυθμό, στο #ICC project : The Island, The Culture, The Challenge / To Nησί, ο Πολιτισμός, Η Πρόκληση.