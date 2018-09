Η συγκινητική ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά για τον πατέρα του

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς, είναι σημείο αναφοράς για τον γιο του ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία να δείχνει πόσο τον θαυμάζει. Σήμερα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ανέβασε στο twitter μια πολύ τρυφερή φωτογραφία με τον ίδιο σε μικρή ηλικία και τον πατέρα του και έγραψε: «Ο πατέρας μου μου έδωσε το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε κανείς να δώσει σε έναν άνθρωπο. Πίστεψε σ’ εμένα».

My father gave me the greatest gift anyone could give another person, he believed in me. pic.twitter.com/TL67xcg0lZ

