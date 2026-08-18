Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Πεπ Γκουαρντιόλα στους παίκτες του: «Έχω χωρίσει από την πιο όμορφη γυναίκα στον πλανήτη»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποκαλύπτει την ανθρώπινη πλευρά του στο ντοκιμαντέρ του Amazon Prime που θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη (19/08/26) σε Μεγάλη Βρετανία και Ιρλανδία. Το ντοκιμαντέρ ασχολείται με τις δύο τελευταίες του σεζόν στην Μάντσεστερ Σίτι.

Η κοινή πορεία της Μάντσεστερ Σίτι και του Πεπ Γκουαρντιόλα ολοκληρώθηκε στο τέλος της περσινής σεζόν, όμως το ντοκιμαντέρ έρχεται για να μας θυμίσει έντονες στιγμές και πλάνα από τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά και μία συγκλονιστική εξομολόγηση του Ισπανού προς τους παίκτες του για το χωρισμό από τη σύζυγό του, Κριστίνα Σέρα.

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Ο Ισπανός προπονητής από τα πρώτα επεισόδια του ντοκιμαντέρ εμφανίζεται επηρεασμένος από το χωρισμό του, τον οποίο ανακοίνωσε στους παίκτες μετά την ήττα της Σίτι από τη Γιουβέντους, η οποία ήταν η έβδομη σε 10 ματς τη σεζόν 2024/25.

«Παιδιά, θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Έχω χωρίσει, γαμώτο, από την πιο όμορφη γυναίκα στον πλανήτη σας, τη γυναίκα μου, την πρώην σύζυγό μου. Την αγαπώ απίστευτα, αλλά χάσαμε το πάθος. Την αγαπώ; Ναι, απολύτως. Με αγαπάει; Ναι, αλλά χάσαμε το πάθος», είπε ο Πεπ στους παίκτες του.