Η συγκλονιστική περιγραφή του Μονέκε για τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ: «Δεν μπορούσα να κοιτάω, κατέρρευσα»

Ο Τσίμα Μονέκε της Μπασκόνια περιέγραψε τη στιγμή του σοκαριστικού τραυματισμού του Ματίας Λεσόρ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τους Βάσκους στο ΟΑΚΑ.

Σε συνέντευξή του στο Amerikanos24, ο Τσίμα Μονέκε αναφέρθηκε στις αντιδράσεις των παικτών, το χάος που επικράτησε για αρκετά λεπτά στο ΟΑΚΑ, ενώ εξήγησε ότι αυτή η στιγμή θα τον στοιχειώνει σε όλη του την καριέρα.

“Ήμουν αυτός που εμπλεκόταν στον τραυματισμό, το οποίο ήταν σπαρακτικό. Και μετά το γεγονός ότι ο Λεσόρ είναι φίλος μου, ήταν απλά γελοίο Αλλά γυρίζω πίσω στην αρχή του παιχνιδιού που για μένα ήταν σαν να μην είχα ιδέα Του έστειλα μήνυμα, αλλά όταν οδηγούσα σκεφτόμουν ότι έστριψα τον αστράγαλο στο πόδι του Ματίας. Δεν το ήξερα καν ότι ήταν το πόδι του εκείνη την στιγμή. Πριν λίγο είχα γυρίσει εγώ τον αστράγαλο μου και είπα δεν μπορώ να τραυματιστώ. Σηκώθηκα για να ρίξω τις βολές.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο ο Τρεντ μου δίνει μια πάσα πάω να πάρω την μπάλα και ο Ματίας κλέβει πρώτος. Και μετά νιώθω το πόδι του να χτυπάει εμένα, αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν τίποτα. Και μετά τον βλέπω να πέφτει κάτω. Τον ακούω δεν μπορώ καν να περιγράψω το να ουρλιάζει φίλε. Και μετά βλέπω την αντίδραση του Ντόντα Χολ και είναι σαν είδε κάτι πολύ φρικτό και μετά πέφτει στο πάτωμα και λέω τι συνέβη. Μου είπε κοίτα τον Ματίας, και αυτός είναι ακόμα στο παρκέ.

Όταν μετακινήθηκε στο πλάι και γύρισε ανάσκελα είδα τους αστραγάλους του να έχουν αντίθετη πορεία. Και λέω θεέ μου, το γύρισε δεν μπορούσα να κοιτάξω. Περπάτησα μπροστά από τον πάγκο μου οι αντιδράσεις όλων ήταν σαν slow motion. Σκεφτόμουν διάφορους τραυματισμούς, κάποιους που είχα δει στην τηλεόραση και τώρα το είδα μπροστά μου. Θυμάμαι όταν πήγα να καθίσω στο πάγκο μου, ο Γκραντ ήρθε προς το μέρος μου. Δεν μπορούσα να κοιτάω. Είπα ότι τελείωσε η σεζόν για αυτόν. Βλέπω τον Χουάντσο να κλαίει, κοίταζα τους παίκτες του πάγκου μου, αλλά δεν ήθελα να κοιτάξω τίποτα άλλο.

