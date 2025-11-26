Η σύζυγος του Ντιόγκο Ζότα έκανε συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης τους

Η Ρούτε Καρντόσο, σύζυγος του Ντιόγκο Ζότα, έκανε μία ανάρτηση με φωτογραφίες για τα πρώτα γενέθλια της μικρής της κόρης και συγκίνησε όλο τον κόσμο, ανεβάζοντας και κάποιες με τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ.

Ο Ντιόγκο Ζότα “πάγωσε” τη Λίβερπουλ και συνολικά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με το θάνατό του το περασμένο καλοκαίρι, μόλις σε ηλικία 28 ετών, μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ισπανία, αφήνοντας πίσω του τη σύζυγό του, Ρούτε Καρντόσο και τρία μικρά παιδιά.

Το μικρότερο από όλα είχε γεννηθεί λίγους μήνες νωρίτερα και πλέον γιόρτασε τα πρώτα του γενέθλια, με τη Ρούτε Καρντόσο να δημοσιεύει φωτογραφίες των δυο τους, λίγο πριν το μοιραίο δυστύχημα στους δρόμους της Ισπανίας.

View this post on Instagram A post shared by Rute Cardoso (@rutecfcardoso14)

Συγκίνηση από την ανάρτηση της Ρούτε Καρντόσο.