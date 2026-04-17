Η τελική βαθμολογία της Euroleague και τα «ζευγάρια» σε πλέι οφ και πλέι ιν – Στο «βάθος» Βαλένθια για τον Παναθηναϊκό, περιμένει αντίπαλο ο Ολυμπιακός

Ο Παναθηναϊκός πήρε επιβλητική νίκη με 97-62 επί της Εφές Αναντολού στο Telekom Center Athens για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, με αποτέλεσμα να μείνει στην 7η θέση και να περιμένει τη Μονακό στην έδρα του για μία “μάχη” πρόκρισης στα πλέι οφ.

Με τη Ζαλγκίρις να μην του κάνει το… δώρο για την 6άδα, ο Παναθηναϊκός καλείται να διατηρήσει την 7η θέση της κατάταξης μέσα από ένα εντός έδρας νοκ άουτ αγώνα κόντρα στη Μονακό, ώστε να καταφέρει να βρεθεί στα πλέι οφ και να αντιμετωπίσει εκεί τη Βαλένθια για την πρόκριση στο Final 4.

Η ισπανική ομάδα πέρασε με 95-85 από την έδρα της Dubai BC και πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ολυμπιακό στην κανονική περίοδο της Euroleague, με αποτέλεσμα να περιμένει το νικητή του Μονακό – Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε εξασφάλισαν επίσης το πλεονέκτημα έδρας για τα πλέι οφ και θα αντιμετωπίσουν με τη σειρά τους τη Ζαλγκίρις και τη Χάποελ Τελ Αβίβ αντίστοιχα, για μία θέση στο Final 4, ενώ ο Ολυμπιακός θα πρέπει να περιμένει τον 8ο του πλέι ιν, για να μάθει το δικό του αντίπαλο.

Τα αποτελέσματα στην 38η αγωνιστική

Πέμπτη 16/4

Βιλερμπάν-Φενέρμπαχτσε 76-81

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια 85-89

Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο 85-76

Παρτίζαν-Μπασκόνια 91-79

Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας 103-82

Παρασκευή 17/4

Ζάλγκιρις Κάουνας-Παρί 85-79

Μονακό-Χάποελ Τελ Αβίβ 105-85

Dubai BC-Βαλένθια 85-95

Παναθηναϊκός-Αναντολού Εφές 97-62

Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Μονάχου 95-69

Η τελική κατάταξη της Euroleague

Ολυμπιακός 26-12 Βαλένθια 25-13 Ρεάλ Μαδρίτης 24-14 Φενέρμπαχτσε 24-14 Ζάλγκιρις 23-15 Χάποελ Τελ Αβίβ 23-15 Παναθηναϊκός 22-16 Μονακό 22-16 Μπαρτσελόνα 21-17 Ερυθρός Αστέρας 21-17 Dubai BC 19 -19 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-20 Μπάγερν Μονάχου 17-21 Αρμάνι Μιλάνο 17-21 Παρτίζαν 16-22 Παρί 15-23 Βίρτους Μπολόνια 14-24 Μπασκόνια 13-25 Αναντολού Εφές 12-26 Βιλερμπάν 8-30

Τα «ζευγάρια» στα πλέι ιν

Παναθηναϊκός – Μονακό

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας

Τα «ζευγάρια» στα πλέι οφ

Ολυμπιακός – 8ος από τα πλέι ιν

Βαλένθια – 7ος από τα πλέι ιν

Ρεάλ Μαδρίτης – Χαποέλ Τελ Αβίβ

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας