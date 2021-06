Η Μάντσεστερ Σίτι κατέθεσε σήμερα (21/6) πρόταση ύψους 100 εκατ. λιρών στην Τότεναμ για την απόκτηση του Χάρι Κέιν, με τα «σπηρούνια» ωστόσο να απαντούν αρνητικά.

Επίσημη πρόταση 100 εκατ. λιρών στην Τότεναμ κατέθεσε η Μάντσεστερ Σίτι για τον Χάρι Κέιν, δίνοντας παράλληλα το ελεύθερο στους «σπερς» να επιλέξουν και ποδοσφαιριστές ως έμψυχο αντάλλαγμα, αλλά εισέπραξαν αρνητική απάντηση σύμφωνα με ανάρτηση του έγκυρου δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Κέιν έχει κάνει σαφές πως θέλει να αποχωρήσει από την Τότεναμ, αλλά ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Ντάνιελ Λίβι, δεν πρόκειται να το επιτρέψει αυτό αν δεν ικανοποιηθούν 100% οι απαιτήσεις του.

Official bid already sent from Manchester City for Harry Kane. 🚨



– £100M guaranteed as fee.

– #MCFC available to include players in the deal.

– Sterling, Laporte, Gabriel Jesus among the names.

– #THFC have NO intention to accept this bid.

– Nothing decided during the Euros. https://t.co/AYint8nAQD