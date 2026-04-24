Η Τότεναμ έβαλε αγγελία για να βρει νέο ψυχολόγο, στην προσπάθειά της για παραμονή στην Premier League

Παρά την αλλαγή προπονητή, η Τότεναμ δεν μπορεί να… σηκώσει κεφάλι στην Premier League, κινδυνεύει με υποβιβασμό στην Championship και είναι λογικό, η ψυχολογία στην ομάδα να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Με πέντε αγωνιστικές να απομένουν για το φετινό φινάλε της Premier League, η Τότεναμ βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού (18η) και στο -2 από την Γουέστ Χαμ, που βρίσκεται στην τελευταία θέση της… σωτηρίας. Σύμφωνα τώρα με αποκλειστικό δημοσίευμα των “Times”, ο λονδρέζικος σύλλογος -με πρωτοβουλία του προπονητή, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι- έχει αναρτήσει μια αγγελία εργασίας, ψάχνοντας επαγγελματία ψυχολόγο.

Σκοπός της κίνησης αυτής, η υποστήριξη των παικτών και τη βελτίωση της νοοτροπίας της Τότεναμ, ώστε να μπορέσει να αποφευχθεί ο υποβιβασμός.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως αρκετοί παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του Τσάβι Σίμονς, συνεργάζονται ήδη με τους δικούς τους ψυχολόγους, αλλά ο σύλλογος θέλει τώρα κάποιον που θα ενσωματωθεί απευθείας στην πρώτη ομάδα.

NEW: #thfc are advertising for a new Lead Psychologist to work with the First Team. @Matt_Law_DT pic.twitter.com/SCD3gFBo4f — Spurs Army (@SpursArmyTweets) April 22, 2026

Η προκήρυξη της θέσης εργασίας αναφέρει ότι όποιος προσληφθεί “θα είναι υπεύθυνος/η για την καθοδήγηση της εφαρμογής ψυχολογικής υποστήριξης για επαγγελματίες παίκτες υψηλού επιπέδου. Ο ρόλος περιλαμβάνει την παρακολούθηση των παικτών μεμονωμένα, τη συστηματική συνεργασία με το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό απόδοσης, καθώς και τη συνεχή ανάπτυξη μιας κουλτούρας απόδοσης που ενσωματώνει τις ψυχολογικές διαστάσεις εντός της ομάδας”.