Η Τράπανι αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα στην Ιταλία και τιμωρήθηκε με πρόστιμο 600.000 ευρώ

Όπως αναμενόταν, η Τραπάνι αποβλήθηκε επισήμως από το ιταλικό πρωτάθλημα της φετινής σεζόν κατόπιν απόφασης του Εθνικού Αθλητικού Δικαστή, με την LBA να ακυρώνει όλους τους αγώνες της και να επιβάλει πρόστιμο 600.000 ευρώ.

Η αποβολή της Τράπανι ήρθε μετά την παραβίαση βασικών αρχών, όπως το «αθλητικό πνεύμα» και η ακεραιότητα του ανταγωνισμού, με την ομάδα να κρίθηκε ανίκανη να ανταγωνιστεί τους αντιπάλους της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε ότι τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν την Τράπανι δημιούργησαν πρωτοφανή κατάσταση το προηγούμενο διάστημα, με την ομάδα να φτάνει στο σημείο να μείνει με μόλις έναν παίκτη στο παρκέ κατά την πρόσφατη αναμέτρηση με την Τρέντο, με το ματς να ολοκληρώνεται μόλις στο 4ο λεπτό.

UFFICIALE: TRAPANI SHARK E’ ESCLUSA DAL CAMPIONATO



Il Giudice Sportivo Nazionale (…) Dispone l’esclusione della Trapani Shark (cod. FIP 050927) dalla partecipazione al Campionato di serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto di iscriversi ai… pic.twitter.com/jgQV6bFIxF — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 12, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αρμόδια Αρχή έκρινε ότι η Τραπάνι εμφανίστηκε στους αγώνες μόνο για να συμμετάσχει τυπικά και να αποφύγει δεύτερη ήττα, η οποία θα οδηγούσε σε οριστική αποχώρηση από το πρωτάθλημα.

Ως αποτέλεσμα, οι αγώνες της ομάδας με την Τρέντο και τη Βίρτους Μπολόνια καταλογίζονται πλέον ως ήττες, οδηγώντας στον αποκλεισμό της.

Παράλληλα, όλοι οι προηγούμενοι αγώνες της Τραπάνι στο πρωτάθλημα ακυρώνονται, ενώ ο πρόεδρος, Βαλέριο Αντονίνι, αποκλείστηκε από κάθε δραστηριότητα για τρεις μήνες.