Ο Φρανκ Λάμπαρντ επιστρέφει στην Τσέλσι για να αναλάβει για δεύτερη φορά τη θέση του προπονητή στην ομάδα που δόξασε ίσως όσο κανείς άλλος, ως ποδοσφαιριστής.

Μετά το άδοξο φινάλε του από τον πάγκο της Έβερτον, ο Λάμπαρντ είχε μείνει ελεύθερος στην αγορά και αποδέχτηκε την πρόταση της Τσέλσι να γίνει ο προσωρινός τεχνικός της ομάδας, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Οι “μπλε” του Λονδίνου απέλυσαν πριν λίγες ημέρες τον Γκρέιαμ Πόρτερ και εξετάζουν λύσεις για την επόμενη σεζόν, με τα ονόματα των Γιούλιαν Νάγκελσμαν και Λουίς Ενρίκε να βρίσκονται στο προσκήνιο. Μέχρι τότε όμως, ο Λάμπαρντ θα πάρει τη δεύτερη ευκαιρία του στην Τσέλσι, όπου βρέθηκε ως προπονητής από το 2019 μέχρι το 2021.

