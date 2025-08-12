Η Βασιλική Μιλλούση κάνει γυμναστική μαζί με την κόρη της – «Όμορφος και δημιουργικός χρόνος για τις δυο μας»

Η Βασιλική Μιλλούση δείχνει για μια ακόμη φορά την αγάπη της για τη γυμναστική, με την πρώην πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής να έχει παρέα τη μικρότερη κόρη της, Λένια.

Η Βασιλική Μιλλούση θέλησε μάλιστα να ανεβάσει ένα γλυκό video στο instagram από τις ασκήσεις της, με το μικρό μέλος της οικογένειας να θέλει γεμάτη ενθουσιασμό να μιμηθεί τη μαμά της, κάνοντας το με τεράστια επιτυχία!

Οι κόρες της Μιλλούση και του Λευτέρη Πετρούνια, η Σοφία και η Ελένη (Λένια) προέρχονται από μια οικογένεια γεμάτη διακρίσεις και μετάλλια και όπως φαίνεται έχουν ήδη ξεκινήσει μαθήματα ενόργανης, με τα αποτελέσματα να είναι ορατά! Και εάν κρίνουμε από το αποτέλεσμα, μάλλον το μήλο έπεσε κάτω από την μηλιά.

«New week ,new workout ,same partner» (σ.σ νέα εβδομάδα, νέο πρόγραμμα γυμναστικής, ίδιος παρτενέρ) έγραψε χαρακτηριστικά η Βασιλική Μιλλούση στον λογαριασμό της στο instagram.