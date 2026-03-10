Η βαθμολογία της Euroleague μετά την νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα της Παρί

Μια εβδομάδα μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού (86-80) στο… ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων», ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις υποχρεώσεις του στη Euroleague και πέτυχε μια εντυπωσιακή νίκη. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε εκτός έδρας της φορμαρισμένης Παρί (87-104) και ανέβασε το ρεκόρ της στο 20-10, φτάνοντας τη Βαλένθια στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Θυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος αγώνας μπήκε «σφήνα» στο πρόγραμμα της EuroLeague πριν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό για την 31η αγωνιστική (12.03.2026, 20:00). Η αναμέτρηση διεξήχθη νωρίτερα από τα υπόλοιπα παιχνίδια της 34ης αγωνιστικής. Ο λόγος ήταν η μη διαθεσιμότητα του γηπέδου της Παρί στις 26 Μαρτίου που είχε αρχικά ορισθεί.

Η βαθμολογία

Φενέρμπαχτσε 22-7

Βαλένθια 20-10

Ολυμπιακός 20-10

Ρεάλ Μαδρίτης 19-11

Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11

Ζάλγκιρις 17-13

Ερυθρός Αστέρας 17-13

Μπαρτσελόνα 17-13

Μονακό 16-14

Παναθηναϊκός 16-14

Dubai Basketball 15-14

Αρμάνι Μιλάνο 15-15

Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15

Βίρτους Μπολόνια 13-17

Μπάγερν Μονάχου 13-17

Παρί 11-19

Παρτίζαν 9-20

Μπασκόνια 9-21

Αναντολού Εφές 9-21

Βιλερμπάν 8-22

Εκκρεμούν…

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ

Παρτίζαν – Dubai Basketball

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής

Τετάρτη 11 Μαρτίου

21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν

Πέμπτη 12 Μαρτίου

19:00 Dubai Basketball-Μπασκόνια

20:00 Μονακό-Ολυμπιακός

22:00 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις

21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια

22:00 Παρί-Βιλερμπάν

Παρασκευή 13 Μαρτίου

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε

21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ

34η Αγωνιστική (10 & 26-27/3/2026)

Τρίτη, 10 Μαρτίου

Παρί – Ολυμπιακός 87-104

Πέμπτη, 26 Μαρτίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ντουμπάι

Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια

Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν

Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές

Παρασκευή, 27 Μαρτίου

Παναθηναϊκός-Μονακό

Φενερμπαχτσέ-Ζαλγκίρις Κάουνας

Μπασκόνια-Χαποέλ Τελ Αβίβ

Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας

Παρτιζάν-Βαλένθια