Η βαθμολογία της Euroleague μετά την νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα της Παρί

Μια εβδομάδα μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού (86-80) στο… ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων», ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις υποχρεώσεις του στη Euroleague και πέτυχε μια εντυπωσιακή νίκη. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε εκτός έδρας της φορμαρισμένης Παρί (87-104) και ανέβασε το ρεκόρ της στο 20-10, φτάνοντας τη Βαλένθια στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Θυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος αγώνας μπήκε «σφήνα» στο πρόγραμμα της EuroLeague πριν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό για την 31η αγωνιστική (12.03.2026, 20:00). Η αναμέτρηση διεξήχθη νωρίτερα από τα υπόλοιπα παιχνίδια της 34ης αγωνιστικής. Ο λόγος ήταν η μη διαθεσιμότητα του γηπέδου της Παρί στις 26 Μαρτίου που είχε αρχικά ορισθεί.
Η βαθμολογία
Φενέρμπαχτσε 22-7
Βαλένθια 20-10
Ολυμπιακός 20-10
Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
Ζάλγκιρις 17-13
Ερυθρός Αστέρας 17-13
Μπαρτσελόνα 17-13
Μονακό 16-14
Παναθηναϊκός 16-14
Dubai Basketball 15-14
Αρμάνι Μιλάνο 15-15
Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
Βίρτους Μπολόνια 13-17
Μπάγερν Μονάχου 13-17
Παρί 11-19
Παρτίζαν 9-20
Μπασκόνια 9-21
Αναντολού Εφές 9-21
Βιλερμπάν 8-22
Εκκρεμούν…
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ
Παρτίζαν – Dubai Basketball
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής
Τετάρτη 11 Μαρτίου
21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν
Πέμπτη 12 Μαρτίου
19:00 Dubai Basketball-Μπασκόνια
20:00 Μονακό-Ολυμπιακός
22:00 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις
21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια
22:00 Παρί-Βιλερμπάν
Παρασκευή 13 Μαρτίου
21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε
21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ
34η Αγωνιστική (10 & 26-27/3/2026)
Τρίτη, 10 Μαρτίου
Παρί – Ολυμπιακός 87-104
Πέμπτη, 26 Μαρτίου
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ντουμπάι
Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια
Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν
Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές
Παρασκευή, 27 Μαρτίου
Παναθηναϊκός-Μονακό
Φενερμπαχτσέ-Ζαλγκίρις Κάουνας
Μπασκόνια-Χαποέλ Τελ Αβίβ
Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας
Παρτιζάν-Βαλένθια