Η Βραζιλία του 1970 κορυφαία ομάδα όλων των εποχών, δεύτερη η Μίλαν των Φαν Μπάστεν, Γκούλιτ και Ράικαρντ, τρίτη η Μπαρτσελόνα του Γκουαρντιόλα

Το αγγλικό περιοδικό «fourfourtwo» επιχείρησε να βάλει σε σειρά τις 50 καλύτερες ομάδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με τη Βραζιλία του Πελέ το 1970 να βρίσκεται στην κορυφή.

Τα κριτήρια για την επιλογή της καλύτερης ομάδας ποδοσφαίρου στην ιστορία του αθλήματος ήταν οι τίτλοι που κατέκτησε, ο τρόπος παιχνιδιού της, αλλά και οι προσωπικότητες που είχε στην ενδεκάδα και οποίες χάραξαν ολόκληρες γενιές.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Βραζιλιά του Πελέ το 1970, η οποία κατέκτησε το Μουντιάλ στο Μεξικό, με παίκτες όπως ο Ζαιρζίνιο, ο Κάρλος Αλμπέρτο και ο Ριβελίνο.

Το Μουντιάλ του 1970 ήταν το πρώτο που παίχτηκε στην τηλεόραση, με τους Βραζιλιάνους να παραδίδουν μαθήματα ποδοσφαίρου.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Μίλαν του Αρίγκο Σάκι, που πήρε δύο συνεχόμενα Κύπελλα Πρωταθλητριών το 1988 και 89, έχοντας στο ρόστερ της τους τρεις Ολλανδούς παικταράδες, Ράικαρντ, Φαν Μπάστεν και Γκούλιτ.

Στην τρίτη θέση είναι η Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα από το 2008 μέχρι το 2012, η οποία σάρωσε όλους τους τίτλους.

Ο Καταλανός προπονητής έγινε ο πρώτος στην ιστορία που κατάφερε να κατακτήσει και τους 6 τίτλους που διεκδίκησε μέσα σε μία χρονιά, έχοντας τους Μέσι, Τσάβι και Ινιέστα, οι οποίοι με το λεγόμενο «τίκι τάκα» (αμέτρητες πάσες που άλλαζαν) άλλαξαν τα πάντα γύρω από το ποδόσφαιρο.

Στην τέταρτη θέση είναι ο Άγιαξ του Κρόιφ από το 1965 έως το 1973, στην πέμπτη η Ισπανία του Βιθέντε Ντελ Μπόσκε που πήρε τρείς συνεχόμενους τίτλους το Euro 2008, Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 και Euro 2012, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν η Σάντος του Πελέ, η Μπενφίκα του Εουσέμπιο, η Ίντερ του Χερέρα, η Λίβερπουλ των Σάνκλι, Πέισλι και Νταγκλίς, αλλά και η Ρεάλ Μαδρίτης των 5 σερί Κυπέλλων Πρωταθλητριών Ευρώπης με Πούσκας, Ντι Στέφανο.

Οι κορυφαίες δέκα ομάδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου σύμφωνα με το fourfourtwo»

1. Εθνική Βραζιλίας 1970

2. Μίλαν 1987-1991

3. Μπαρτσελόνα 2008-2011

4. Άγιαξ 1965-1973

5. Εθνική Ισπανίας 2007-2012

6. Ρεάλ Μαδρίτης 1955-1960

7. Λίβερπουλ 1975-1984

8. Ίντερ 1962-1967

9. Μπενφίκα 1959-1968

10. Σάντος 1955-1968

Για να δείτε την 50αδα πατήστε ΕΔΩ