Η Χρυσή Βίβλος της Euroleague μετά το τέταρτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του, αφήνοντας πίσω Μιλάνο, Γιουγκοπλάστικα και Ρίγα.
Μετά τον θρίαμβο κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague, ο Ολυμπιακός πέρασε στην έκτη θέση των κατακτήσεων, όντας πίσω από Ρεάλ Μαδρίτης, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Παναθηναϊκό, Μακάμπι και Βαρέζε.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Οι τέσσερις χρονιές που οι Πειραιώτες ανέβηκαν στην κορυφή της Ευρώπης είναι το 1997, το 2012, 2023 και το 2026.
Οι ομάδες που έχουν κατακτήσει την Euroleague
Ρεάλ Μαδρίτης (11): 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023
ΤΣΣΚΑ Μόσχας (8): 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016, 2019
Παναθηναϊκός (7): 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2024
Μακάμπι Τελ Αβίβ (5): 1977, 1981, 2004, 2005, 2014
Βαρέζε (5): 1970, 1972, 1973, 1975, 1976
Ολυμπιακός (4): 1997, 2012, 2013, 2026
Μιλάνο (3): 1966, 1987 ,1988
Γιουγκοπλάστικα/Σπλιτ (3): 1989, 1990, 1991
Ρίγα (3): 1958, 1959, 1960
Τσιμπόνα (2): 1985, 1986
Μπαρτσελόνα (2): 2003, 2010
Βίρτους/Κίντερ Μπολόνια (2): 1998, 2001
Καντού (2): 1982, 1983
Αναντολού Εφές (2): 2021, 2022
Φενέρμπαχτσε (2): 2017, 2025
Ζάλγκιρις (1): 1999
Παρτίζαν (1) : 1992
Μπανταλόνα (1): 1994
Λιμόζ (1): 1993
Μπάνκο ντι Ρόμα (1): 1984
Σαράγεβο (1): 1979
Ντιναμό Τιφλίδας (1): 1962