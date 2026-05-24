Η Χρυσή Βίβλος της Euroleague μετά το τέταρτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του, αφήνοντας πίσω Μιλάνο, Γιουγκοπλάστικα και Ρίγα.

Μετά τον θρίαμβο κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague, ο Ολυμπιακός πέρασε στην έκτη θέση των κατακτήσεων, όντας πίσω από Ρεάλ Μαδρίτης, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Παναθηναϊκό, Μακάμπι και Βαρέζε.

Οι τέσσερις χρονιές που οι Πειραιώτες ανέβηκαν στην κορυφή της Ευρώπης είναι το 1997, το 2012, 2023 και το 2026.

Οι ομάδες που έχουν κατακτήσει την Euroleague

Ρεάλ Μαδρίτης (11): 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (8): 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016, 2019

Παναθηναϊκός (7): 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2024

Μακάμπι Τελ Αβίβ (5): 1977, 1981, 2004, 2005, 2014

Βαρέζε (5): 1970, 1972, 1973, 1975, 1976

Ολυμπιακός (4): 1997, 2012, 2013, 2026

Μιλάνο (3): 1966, 1987 ,1988

Γιουγκοπλάστικα/Σπλιτ (3): 1989, 1990, 1991

Ρίγα (3): 1958, 1959, 1960

Τσιμπόνα (2): 1985, 1986

Μπαρτσελόνα (2): 2003, 2010

Βίρτους/Κίντερ Μπολόνια (2): 1998, 2001

Καντού (2): 1982, 1983

Αναντολού Εφές (2): 2021, 2022

Φενέρμπαχτσε (2): 2017, 2025

Ζάλγκιρις (1): 1999

Παρτίζαν (1) : 1992

Μπανταλόνα (1): 1994

Λιμόζ (1): 1993

Μπάνκο ντι Ρόμα (1): 1984

Σαράγεβο (1): 1979

Ντιναμό Τιφλίδας (1): 1962