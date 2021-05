Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας της σεζόν 2020-21 μετά τη νίκη επί του Προμηθέα Πάτρας στον τελικό, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε στη Ρωσία.

Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, η οποία έχει στον πάγκο της τον “πράσινο” Τσάβι Πασκουάλ, αλλά και GM, τον Μάνο Παπαδόπουλο, έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, αποθεώνοντας τον νέο Κυπελλούχο Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ζενίτ έγραψε στο twitter: «Ο Παναθηναϊκός είναι ένα τρανό παράδειγμα μιας νικήτριας υπερδύναμης. Συνεχίστε έτσι», αλλά και «Η καταμέτρηση συνεχίζεται».

🙏🏾 @paobcgr is on and on, an incredible example of a winning powerhouse.



Keep it doing. pic.twitter.com/BdRt4O55yI