Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο Παναθηναϊκός ενήργησε άμεσα στο περιστατικό με τον οπαδό

Την άμεση αντίδραση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός προκάλεσε το περιστατικό με τον οπαδό που απώθησε και εξύβρισε τον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, κατά τη διάρκεια αγώνα των δυο ομάδων στο “Telekom Center Athens”, για τη 17η αγωνιστική της Euroleague.

Η διοίκηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εντόπισε άμεσα τον οπαδό και προχώρησε στην επιβολή αυστηρότατων κυρώσεων, αφαιρώντας του το εισιτήριο διαρκείας που κατείχε, ενώ του επιβλήθηκε και ισόβια απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο.

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, αναφέρθηκε στο περιστατικό στο “Telekom Center” και εξήγησε πως οι “πράσινοι” ενήργησαν άμεσα και “έσβησαν” τη… φωτιά που προκλήθηκε.

«Πολλοί μου είπαν να βγάλω την κιπά και το κασκόλ. Εγώ είπα ότι αυτός είμαι, θα τα κρατήσω και ας με “ανταγωνιστούν”. Το συμβάν ήταν πραγματικά ασυνήθιστο. Ένα από τα άτομα που κάθονταν κοντά στον αγωνιστικό χώρο είπε μερικές κουβέντες. Δεν απάντησα και αφού τον προσπέρασα ήρθε και με έσπρωξε. Ένα σπρώξιμο που ήταν ξεκάθαρα για να με ρίξει κάτω. Όμως, πρόσφατα άρχισα Pilates, οπότε κατάφερα να κρατηθώ και όλα ήταν εντάξει. Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε, γύρισα προς το μέρος του και τότε μου είπε: “Προχώρα, γαμ…νε Εβραία”, και έδειξε την κιπά», ανέφερε για το περιστατικό και συνέχισε λέγοντας:

«Ο πρόεδρός τους έφτασε αμέσως και μετά ο διευθύνων σύμβουλος. Ενήργησαν άμεσα και πολύ γρήγορα και του αφαίρεσαν τη συνδρομή. Όχι μόνο του αφαιρέθηκε το διαρκείας, αλλά του επιβλήθηκε και ισόβια απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο. Κάλεσαν την αστυνομία, κατέθεσαν μήνυση. Η αστυνομία τον εντόπισε και τον απομάκρυνε».