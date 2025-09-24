Αθλητικά

Ηλιόπουλος και Μελισσανίδης είχαν τετ-α-τετ στην Opap Arena στο παιχνίδι ΑΕΚ – Παναιτωλικός

Οι δύο άνδρες τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα
Ο νυν και ο πρώην ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Μελισσανίδης, είχαν ένα τετ-α-τετ στις σούιτες της OPAP Arena.

Η ΑΕΚ υποδέχθηκε τον Παναιτωλικό στην Opap Arena για το Κύπελλο Ελλάδας, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να παρακολουθεί από κοντά το παιχνίδι, όπως και ο Δημήτρης Μελισσανίδης.

Ο πρώην ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ βρέθηκε στο γήπεδο της Ένωσης και είχε ένα τετ-α-τετ με τον νυν ισχυρό άνδρα της Ένωσης.

Ο φακός έπιασε τους δύο άνδρες να τα λένε σε πολύ καλό κλίμα στις σουίτες της Opap Arena.

