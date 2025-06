Ηλιόπουλος – Νίκολιτς: Η παθιασμένη ομιλία του ισχυρού άνδρα της ΑΕΚ στον Σέρβο προπονητή

Ο Μάριος Ηλιόπουλος φρόντισε να πωρώσει τον νέο προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, στο περιθώριο της παρουσίασης του.

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρουσιάστηκε από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και στον επίλογο της συνέντευξης Τύπου, ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε μία παθιασμένη ομιλία στον Σέρβο τεχνικό.

“Power, Passion, Pride, Work, Discipline and Luck. Welcome to AEK. Be our great gladiator to our Arena”, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Στο τέλος του είπε “idemo” που σημαίνει πάμε, όπως είχε πει πέρυσι “venga” στον Ματίας Αλμέιδα.