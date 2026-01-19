Ινφαντίνο κατά Σενεγάλης: «Απαράδεκτο να εγκαταλείπουμε τον αγωνιστικό χώρο»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, συνεχάρη τη Σενεγάλη για την κατάκτηση του τροπαίου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά καταδίκασε την προσωρινή αποχώρηση της ομάδας από τον τελικό, μετά το πέναλτι που δόθηκε στις καθυστερήσεις υπέρ του Μαρόκου.

Σε δηλώσεις του για το τουρνουά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ο Τζάνι Ινφαντίνο έκανε λόγο για “θλιβερές εικόνες” και ζήτησε από τα πειθαρχικά όργανα της CAF θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα.

Οι δηλώσεις του Ινφαντίνο

«Συγχαρητήρια στη Σενεγάλη που έγινε πρωταθλήτρια Αφρικής και νικήτρια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής κόντρα στο Μαρόκο. Εύχομαι επίσης τα καλύτερα στον Αμπντουλάγιε Φολ, πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης, και σε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το επίτευγμα.

Συγχαρητήρια επίσης στο Μαρόκο για το φανταστικό τουρνουά, ως φιναλίστ, αλλά και ως διοργανώτρια. Δυστυχώς, γίναμε μάρτυρες απαράδεκτων σκηνών στον αγωνιστικό χώρο και στις κερκίδες.

Καταδικάζουμε έντονα τη συμπεριφορά ορισμένων οπαδών, καθώς και ορισμένων Σενεγαλέζων παικτών και μελών του προπονητικού επιτελείου. Είναι απαράδεκτο να εγκαταλείπουμε τον αγωνιστικό χώρο με αυτόν τον τρόπο και, ομοίως, η βία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή στο άθλημά μας.

Πρέπει πάντα να σεβόμαστε τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι διαιτητές εντός και εκτός γηπέδου. Οι ομάδες πρέπει να αγωνίζονται στο γήπεδο και εντός των κανονισμών του παιχνιδιού, επειδή οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ουσία του ποδοσφαίρου.

Είναι επίσης ευθύνη των ομάδων και των παικτών να ενεργούν υπεύθυνα και να δίνουν το σωστό παράδειγμα στους οπαδούς στα στάδια και σε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Οι θλιβερές σκηνές που παρακολουθήσαμε πρέπει να καταδικαστούν και να μην επαναληφθούν ποτέ. Επαναλαμβάνω ότι δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο και ελπίζω ότι τα πειθαρχικά όργανα της CAF θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα».