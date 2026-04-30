Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα είναι στο Μουντιάλ, το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρέθηκε στο 76ο συνέδριο της FIFA και ξεκαθάρισε ότι το Ιράν θα συμμετάσχει κανονικά στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, παρά τις φήμες για αντικατάσταση από άλλη Εθνική ομάδα.

«Στο ερχόμενο Μουντιάλ το Ιράν θα πάρει κανονικά μέρος. Είναι λογικό να αγωνιστεί σε αμερικανικό έδαφος όπως προβλέπει το πρόγραμμα. Ο λόγος είναι πολύ απλός, το ποδόσφαιρο οφείλει να ενώνει», τόνισε ο Ινφαντίνο στο συνέδριο της FIFA.

Το Ιράν εξασφάλισε τη θέση του στο Μουντιάλ μέσω των προκριματικών και θα ήταν πολύ άδικο να βρεθεί στην κορυφαία διοργάνωση εθνικών ομάδων ομάδα που αποκλείστηκε στη διαδικασία των προκριματικών.