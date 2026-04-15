Ινίγο Πέρεθ: «Η ΑΕΚ θα μπει για να σκοράρει γρήγορα, ξεκινάμε χωρίς να σκεφτόμαστε το 3-0»

Η Ράγιο Βαγεκάνο αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (22:00, ANT1, COSMOTE TV SPORT 2, Newsit.gr) την ΑΕΚ στην Alwwyn Arena, με σκοπό να υπερασπιστεί το υπέρ της 3-0 από το ματς της Μαδρίτης και να περάσει στα ημιτελικά του Conference League. Παραμονές του αγώνα, ο προπονητής, Ινίγο Πέρεθ μίλησε για την αυριανή “μάχη” της ισπανικής ομάδας με την Ένωση.

Ο Ινίγο Πέρεθ τόνισε ότι περιμένει την ΑΕΚ να μπει επιθετικά στο ματς της Νέας Φιλαδέλφειας, προσθέτοντας πως οι παίκτες του δεν θα πρέπει να σκέφτονται το σκορ του πρώτου αγώνα. Θυμίζουμε ότι η Ράγιο Βαγεκάνο δεν έχει φτάσει ποτέ στην ιστορία της σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η καλύτερη πορεία της καταγράφηκε τη σεζόν 2000-01, όταν αποκλείστηκε στα προημιτελικά του τότε Κυπέλλου UEFA από την Αλαβές.

Ο Ινίγο Πέρεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου…

Για τα συναισθήματά του: «Παρόμοια με αυτά του πρώτου αγώνα. Ένα διαφορετικό συναίσθημα μπορεί να οδηγήσει σε λάθος. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ψύχραιμα».

Για τη ρεβάνς: «Ο πρώτος αγώνας ήταν υπέροχος, όμως το κλειδί είναι να συνεχίσουμε να παίζουμε όπως ξέρουμε. Το να είμαστε προσεκτικοί θα μας βοηθήσει. Πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να προστατεύσουμε το προβάδισμα των τριών γκολ. Θα προσπαθήσουν να επαναλάβουν αυτό που κάναμε εμείς. Δεν μπορούμε να κλειστούμε πίσω».

Για το πώς περιμένει την ΑΕΚ: «Θα προσπαθήσουν να σκοράρουν νωρίς, ώστε ο ψυχολογικός και συναισθηματικός παράγοντας να αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη. Η ιδέα αυτού που θα επιδιώξουν είναι απολύτως ξεκάθαρη. Θα δούμε αν είμαστε ικανοί να επιβληθούμε».

Για τις επτά αλλαγές με τη Μαγιόρκα: «Έχω ένα πολύ ισορροπημένο ρόστερ. Αυτοί που παίζουν είναι οι κατάλληλοι, με διαχείριση φόρτου, απόδοσης και της τακτικής του αντιπάλου».

Για τους οπαδούς που έχουν ακολουθήσει την ομάδα στην Αθήνα: «Από μικροί βλέπουμε αυτές τις εικόνες και είναι υπέροχο. Φέτος, όταν βλέπουμε τι κάνουν για την ομάδα, αυξάνεται η ευθύνη. Εμείς πρέπει να τους προσφέρουμε κάτι για το οποίο θα νιώθουν περήφανοι».

Για τον ψυχολογικό παράγοντα: «Το ψυχολογικό σκέλος είναι σημαντικό. Αύριο ακόμη περισσότερο. Μυαλό και καρδιά έχουν σημασία. Το 99% του αγώνα θα είναι να ξέρουμε να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες. Εγώ θα προσπαθήσω να βοηθήσω σε εκείνο το 1%. Το πρώτο ημίχρονο θα είναι καθοριστικό».

Για την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση: «Θέλουμε να προκριθούμε. Θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με τον σωστό τρόπο. Με κάνει χαρούμενο για ανθρώπους που πέτυχαν την άνοδο και έπαιξαν στα ημιτελικά του Κυπέλλου με τον Ιραόλα. Συνολικά, η πορεία είναι τόσο καλή αγωνιστικά που με κάνει πραγματικά χαρούμενο».