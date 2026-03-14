Ίντερ – Αταλάντα 1-1: Νέα απώλεια βαθμών για τους πρωτοπόρους της Serie A

Μετά την ήττα στο ντέρμπι με τη Μίλαν, η Ίντερ δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Αταλάντα στην έδρα της και με την ισοπαλία 1-1, έχασε δύο σημαντικούς βαθμούς στη “μάχη” για τον τίτλο της Serie A.

Η Ίντερ προηγήθηκε από νωρίς με γκολ του Εσπόζιτο, αλλά δεν “τελείωσε” το ματς και η Αταλάντα την “τιμώρησε” με ένα τέρμα του Κρίστοβιτς στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης, που έφερε και έντονα παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα, αφού οι “νερατζούρι” διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στη φάση.

Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε όμως και η Ίντερ “γκέλαρε” κόντρα στην ομάδα του Μπέργκαμο, γεγονός που επιτρέπει στη Μίλαν με νίκη στο δικό της ματς για την 29η αγωνιστική της Serie A, να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή στους 5 βαθμούς.