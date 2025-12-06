Ίντερ Μαϊάμι – Βανκούβερ 3-1: Η ομάδα του Λιονέλ Μέσι κατέκτησε το MLS με δύο ασίστ του Αργεντινού θρύλου

Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ιστορία και στις ΗΠΑ, οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι στην κατάκτηση του MLS, μετά τη νίκη με 3-1 κόντρα στο Βανκούβερ στον τελικό.

Η Ίντερ Μαϊάμι επιβλήθηκε με 3-1 απέναντι στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς στο Chase Stadium του Fort Lauderdale και κατέκτησε το πρωτάθλημα στο MLS για πρώτη φορά στην ιστορία της, με τον Λιονέλ Μέσι να δίνει ακόμα ένα σόου στον τελικό με δύο ασίστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Μασεράνο άνοιξε το σκορ στο 8′ με αυτογκόλ του Οκάμπο. Το Βανκούβερ απάντησε με τον Αχμέντι στο 60′, αλλά τότε ήρθε η στιγμή του Λιονέλ Μέσι να βγει μπροστά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αργεντινός θρύλος έκλεψε ψηλά την μπάλα και πέρασε υπέροχα με το μυτάκι για τον Ντε Πολ, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα για το 2-1 στο 71′.

Στο 90+6 ο Λιονέλ Μέσι μοίρασε και δεύτερη ασίστ, αυτή τη φορά στον Αλέντε, ο οποίος έγραψε το τελικό 3-1 και χάρισε τον τίτλο στην Ίντερ Μαϊάμι.

TADEO ALLENDE MAKES IT 3-1!! IT’S OVER!!!@InterMiamiCF // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/6MxaR6C2NA — Major League Soccer (@MLS) December 6, 2025

Μεγάλη στιγμή και για το “δικό” μας παιδί, Νόα Άλεν, με τον διεθνή Έλληνα αμυντικό να πανηγυρίζει το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ: Νόβο, Φαλκόν, Άλεν, Φρέι (90’+1′ Βέιγκαντ), Άλμπα, Ντε Πολ, Μπουσκέτς, Αλέντε, Ροντρίγκες (56′ Σεγκόβια), Σιλβέτι (78′ Μπράιτ), Μέσι.

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΪΤΚΑΠΣ: Τακαόκα, Πρίσο (68′ Πούπε), Μπλάκμον, Λαμπόρδα, Οκάμπο, Μπερχάλτερ, Κούμπας (82′ Καμπρέρα), Αχμέντ (68′ Γκολντ), Σάμπι (90’+1′ Νέλσον), Μίλερ, Γουάιτ.