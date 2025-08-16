Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Δεύτερη φιλική ήττα για τους Πειραιώτες στην Ιταλία

Ο Ολυμπιακός ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός κόντρα στην Ίντερ, στο δεύτερο φιλικό του παιχνίδι στην Ιταλία, αλλά ένα αμφισβητούμενο πρώτο γκολ τον οδήγησε στην ήττα με 2-0 από τους “νερατζούρι”.

Στο δεύτερο σημαντικό τεστ μετά τη Νάπολι, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο και είχε χαμένες ευκαιρίες με τον Στρεφέτσα, αλλά η Ίντερ ήταν αυτή που πήρε το προβάδισμα, με τον Ντι Μάρκο να σκοράρει από θέση οφσάιντ στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης.

Οι “νερατζούρι” μπήκαν όμως πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφεραν να σκοράρουν με τον Τουράμ στο 52′, μετά από μία πρώτη απόκρουση του Τζολάκη, φθάνοντας έτσι και στη νίκη επί των Πειραιωτών.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε στη συνέχεια αρκετές αλλαγές, όπως και ο Κίβου για την Ίντερ, με αποτέλεσμα ο ρυθμός του αγώνα να “χαλάσει” και να μην υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για γκολ στο υπόλοιπο της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός έκλεισε έτσι με ήττα τα φιλικά του παιχνίδια και πλέον ετοιμάζεται για τις επίσημες υποχρεώσεις, με την πρεμιέρα της Super League.

Οι συνθέσεις στο Ίντερ – Ολυμπιακός

Ίντερ: Ζόμερ, Παβάρ (61′ Τσαλχάνογλου), Ατσέρμπι (72′ Εσποσίτο), Μπαστόνι (72′ Ντε Φράι), Ντούμφρις (80′ Ζαλέφσκι), Σούτσιτς (61′ Ζιελίνσκι), Μπαρέλα (80′ Ασλάνι), Μιχιταριάν (61′ Μπίσεκ), Ντιμάρκο (29′ Ενρίκε), Τουράμ (72′ Νταρμιάν), Λαουτάρο (72′ Μπόνι).

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Μπρούνο, Μπιανκόν (71′ Πιρόλα), Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Γκαρθία, Μουζακίτης (81′ Σιπιόνι), Νασιμέντο, Στρεφέτσα (72′ Ελ Κααμπί), Καμπελά, Γιαζιτσί (61′ Λιατσικούρας).