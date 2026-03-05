Αθλητικά

ΗΠΑ: Άγριο ξύλο μεταξύ παικτριών σε αγώνα μπάσκετ – Έχασε τις αισθήσεις της μία διαιτητής

Εικόνες χάους στο παιχνίδι της Σάουθ Αλαμπάμα με την Κόσταλ Καρολάινα
ΗΠΑ: Άγριο ξύλο μεταξύ παικτριών σε αγώνα μπάσκετ – Έχασε τις αισθήσεις της μία διαιτητής

Απίστευτο σκηνικό σε αγώνα μπάσκετ γυναικών του κολεγιακού πρωταθλήματος στις ΗΠΑ, με σύρραξή και μπουνιές, που οδήγησαν και σε πέντε αποβολές παικτριών της Σάουθ Αλαμπάμα και της Κόσταλ Καρολάινα.

Λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης του μπάσκετ γυναικών και μετά από μία λογομαχία για φάουλ, η Τρέισιν Χιούστον χτύπησε την Κορντάσια Χάρις, με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος στο Σάουθ Αλαμπάμα – Κόσταλ Καρολάινα στις ΗΠΑ.

Οι πάγκοι των δύο ομάδων εισήλθαν στο παρκέ για να αποτρέψουν τα χειρότερα, αλλά η μία διαιτητής δέχθηκε κατά λάθος ένα χτύπημα και έπεσε αναίσθητη στο παρκέ, “παγώνοντας” τον κόσμο. Συνήλθε πάντως στη συνέχεια, με την κατάσταση να αποκλιμακώνεται σύντομα.

Ο αγώνας συνεχίστηκε τελικά με 6 παίκτες να αποβάλλονται από το ματς.

