ΗΠΑ – Μπαχάμες 105-93: Ο Τζέριαν Γκραντ ξεχώρισε στη νίκη της Αμερικής στο AmeriCup

Η Εθνική ομάδα των ΗΠΑ μπορεί να δυσκολεύτηκε στην πρεμιέρα της στο AmeriCup, ωστόσο κατάφερε να κερδίσει τις μαχητικές Μπαχάμες στην παράταση (105-93), με κορυφαίους τους Ζακ Όγκαστ και Τζέριαν Γκραντ.

Με πολύ κόπο, αλλά και με καθαρό μυαλό στην έξτρα περίοδο, η εθνική ομάδα των ΗΠΑ ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο AmeriCup που διεξάγεται στη Νικαράγουα. Οι Αμερικανοί επικράτησαν των Μπαχαμών με 105-93 στην παράταση, σε ένα παιχνίδι που αποδείχθηκε πιο δύσκολο απ’ όσο περίμεναν.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Team USA ήταν ο Ζακ Όγκαστ, ο ελληνικής καταγωγής σέντερ που αγωνίζεται στην Ιαπωνία. Ο 31χρονος έδωσε λύσεις σε άμυνα και επίθεση, ολοκληρώνοντας το ματς με 28 πόντους (8/12 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 9/13 βολές), 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 κόψιμο.

Εξαιρετική ήταν και η παρουσία του Τζέριαν Γκραντ, με τον γκαρντ του Παναθηναϊκού να μετρά 11 πόντους (6/8 βολές, 1/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 7 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, δείχνοντας και πάλι πως είναι παίκτης υψηλής επιπέδου σε διεθνείς διοργανώσεις.

Από εκεί και πέρα, πολύτιμη βοήθεια προσέφεραν και οι Λάνγκστον Γκάλογουεϊ (14 πόντοι) και Τάιλερ Κάβανο (13 πόντοι, 14 ριμπάουντ), σε ένα παιχνίδι όπου οι ΗΠΑ χρειάστηκαν έξτρα πεντάλεπτο για να «καθαρίσουν» το αποτέλεσμα.

Για τις Μπαχάμες, που κοίταξαν στα μάτια τους Αμερικανούς για 40 λεπτά, ξεχώρισε ο Φράνκο Μίλερ με 29 πόντους και 6/12 τρίποντα.