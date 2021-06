Σοβαρό ατύχημα με 29 τραυματίες προκλήθηκε στο Τέξας των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια αγώνων ταχύτητας. Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που το όχημα πέφτει πάνω στους θεατές.

Σοκ προκαλεί το βίντεο από το ατύχημα που συνέβη στο Fabens του Τέξας την Δευτέρα (14/6) αφού κατά τη διάρκεια αγώνων ταχύτητας, ο οδηγός ενός εξ’ αυτών έχασε τον έλεγχο και το έριξε πάνω σε θεατές τραυματίζοντας 29 από αυτούς.

Breaking: At least 29 injured after a car crashed into a crowd of spectators at Fabens racetrack in Fabens, Texas. pic.twitter.com/T1kajjwFwl