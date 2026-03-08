Ηρακλής – Παναθηναϊκός: Το buzzer beater καλάθι που ολοκλήρωσε την ανατροπή της χρονιάς για τον Γηραιό

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε νέο “σοκ” στη Θεσσαλονίκη, μετά την ήττα του από τον Άρη. Ο Ηρακλής υποχρέωσε σε κάζο τους “πράσινους”, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να προηγείται με +21 και τελικά να χάνει στο Ιβανώφειο με 76-74, για την 20ή αγωνιστική της GBL!

Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε μέχρι τις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, όταν και έφτασε να προηγείται 29-50, δείχνοντας να “καθαρίζει” το παιχνίδι. Παρόλα αυτά, ο Ηρακλής έκανε την αντεπίθεσή του, έκαναν το ματς ντέρμπι, και τελικά πήρε τη νίκη με buzzer beater του Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις στη λήξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διαιτητές κοίταξαν τη φάση για να δουν αν είναι εμπρόθεσμο και τελικά έδωσαν τν τεράστια νίκη στον Ηρακλή