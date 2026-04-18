Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: Νίκη ψυχολογίας για τον «δικέφαλο του Βορρά» πριν τους τελικούς του FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Ιβανώφειο με το 76-72 κόντρα στον Ηρακλή για την 25η αγωνιστική της GBL και συνέχισε την εξαιρετική του πορεία στη σεζόν, λίγο πριν μπει στη “μάχη” για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup.

Μετά από ένα ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ πάτησε το… γκάζι στο τρίτο δεκάλεπτο και με επιμέρους σκορ 22-8 κατάφερε να φθάσει στη νίκη, παρά την αντεπίθεση του Ηρακλή στην τελευταία περίοδο. Ο “γηραιός” δεν μπόρεσε να “απειλήσει” ουσιαστικά το “δικέφαλο του Βορρά” στο ματς, αφού η μείωση του σκορ ήρθε όταν όλα είχαν κριθεί στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ είχε ασταμάτητο τον Ταϊρί με 25 πόντους και πήρε… ψυχολογία ενόψει των μεγάλων τελικών με την Μπιλμπάο στο FIBA Europe Cup, όπου θα διεκδικήσει για δεύτερη σερί χρονιά, έναν ευρωπαϊκό τίτλο.

Τα δεκάλεπτα: 16-19, 39-37, 47-59, 72-76