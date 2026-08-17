Ηρακλής – Βόλος 1-3: Οι Θεσσαλοί εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του Γηραιού και πέρασαν στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet

Ο Βόλος έκανε τρομερή εμφάνιση και νίκησε 3-1 τον Ηρακλή στις Σέρρες για να κλείσει θέση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet.

Ο Ηρακλής έκανε πολλά λάθη τα οποία δεν άφησαν ανεκμετάλλευτα οι παίκτες του Βόλου για να πάρουν μία άνετη και επιβλητική πρόκριση στην τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet με σκόρερ τους Κατσικά, Ες-Σαουμπί και Τζόκα.

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Ο Κατσικάς στο 22′ άνοιξε το σκορ τιμωρώντας τη αδράνεια του Αθανασιάδη, που δεν βγήκε να μπλοκάρει την μπάλα από το φάουλ του Βόλου, κάτι που ανάγκασε τον Ματσάρι να τον κάνει αλλαγή στο ημίχρονο, κάτι που βέβαια δεν άλλαξε την εικόνα της ομάδας του.

Ο Ηρακλής ισοφάρισε με τον Κούστα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όμως ο κεντρικός αμυντικός του Βόλου, Ες-Σαουμπί έκανε το 2-1 λίγο πριν το σφύριγμα του διαιτητή για τη λήξη του πρώτου μέρους.

Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Τζόκα που εκμεταλλεύτηκε την ασυνεννοησία του Βούρου με τον Καρακασίδη, που έκανε αργή και φοβική έξοδο, με τον παίκτη του Βόλου να τον προλαβαίνει και να τον κρεμάει.

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Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του 2ου προκριματικού γύρου της 1ης φάσης

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Athens Kallithea – ΑΕΛ Novibet 1-3

Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης 0-2

Ηρακλής – Βόλος 1-3

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος – Πύργος, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου

Πανσερραϊκός – Πανθρακικός, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR, 17:15, Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Νίκη Βόλου – Πανιώνιος, 17:00, “Παντελής Μαγουλάς”

Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς, 17:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης

Ζάκυνθος – Κηφισιά, 17:00, “Μιχάλης Κρητικόπουλος”

Καλαμάτα – Παναιτωλικός, 17:15, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας (χωρίς παρουσία θεατών)

Δευτέρα 24 Αυγούστου

Ελλάς Σύρου – Μαρκό, 17:30, Δημοτικό Ερμούπολης