Ισπανία: Ένα 10χρονο παιδί δολοφονήθηκε με μαχαίρι μέσα σε γήπεδο κοντά στο Τολέδο

Σοκαριστική είδηση από την Ισπανία, με ένα 10χρονο παιδάκι να δολοφονείται με μαχαίρι, την ώρα που έπαιζε ποδόσφαιρο με τους φίλους του κοντά στην πόλη του Τολέδο.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, το 10χρονο παιδί μαχαιρώθηκε με αιχμηρό αντικείμενο από έναν 18χρονο που φορούσε κουκούλα, μέσα στο γήπεδο της πόλης Μοθεχόν κοντά στο Τολέδο, για άγνωστους ακόμη λόγους.

Το γεγονός έχει ξεκινήσει ένα ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη, με ένα ελικόπτερο να χρησιμοποιείται στις προσπάθειες των αστυνομικών αρχών, ενώ στο Μοθεχόν των 5.000 κατοίκων, έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος.

